Inicia la campaña “Zamora contra el Dengue”

En este sentido, Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, agradeció el esfuerzo del equipo de vectores, quienes se encargan de monitorear constantemente las ovitrampas para hacer un diagnóstico situacional de la reproducción del mosco, para generar campañas de prevención, puntualizando que sin criadero no hay mosco y sin mosco no hay dengue.