Inicia IMSS Michoacán supervisión de terrenos para edificar los Centros Educativos de Cuidados Infantiles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán inició los trabajos de supervisión de los terrenos donde se pretende edificar los Centros Educativos de Cuidados Infantiles (CECI's), anunció el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que esto es una primera etapa de los trabajos que se autorizaron por parte de Nivel Central, toda vez que se tiene que ver si los terrenos que donen los Gobiernos del Estado y Municipales cumplen con los requisitos que emana el Seguro Social para la construcción de las guarderías.
Indicó que esta primera etapa se revisarán 13 terrenos en los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Zacapu, Zamora, La Piedad, Jacona y Apatzingán.
"Serán 13 de primera instancia, son cinco dentro de la zona de Morelia, incluyendo Tarímbaro y Charo, importante el del Villas del Pedregal por el nuevo hospital que se va a edificar ahí, posteriormente iremos a Zacapu, visitaremos Zamora, La Piedad, Jacona y después Apatzingán", dijo.
Comentó que la la segunda etapa, refirió, consiste en generar las tarjetas con los resultados que arrojaron las supervisiones donde se especificará si los predios cumplen o no con los requisitos de construcción.
Vargas Ortiz indicó que al contar con los resultados y sean autorizados por Nivel Central, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien etiquete los recursos para su edificación, por lo que se prevé que el próximo año se inicie con los trabajos de varias de las propuestas.
Es de mencionar que son entre 50 millones a 60 millones de pesos los que se requieren para la construcción de un Centro Educativo de Cuidados Infantiles.
Agregó que actualmente el Seguro Social en Michoacán atiende a 7mil 447 menores de 45 días de nacidos a 4 años de edad en los CECI's, por lo que se estima que al concretarse las 19 guarderías habría 3 mil 800 espacios más, toda vez que se tendría una capacidad promedio por estancia infantil de 200 pequeños en atención.
BCT