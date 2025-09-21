Inicia IMSS Michoacán supervisión de terrenos para edificar los Centros Educativos de Cuidados Infantiles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán inició los trabajos de supervisión de los terrenos donde se pretende edificar los Centros Educativos de Cuidados Infantiles (CECI's), anunció el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que esto es una primera etapa de los trabajos que se autorizaron por parte de Nivel Central, toda vez que se tiene que ver si los terrenos que donen los Gobiernos del Estado y Municipales cumplen con los requisitos que emana el Seguro Social para la construcción de las guarderías.

Indicó que esta primera etapa se revisarán 13 terrenos en los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Zacapu, Zamora, La Piedad, Jacona y Apatzingán.

"Serán 13 de primera instancia, son cinco dentro de la zona de Morelia, incluyendo Tarímbaro y Charo, importante el del Villas del Pedregal por el nuevo hospital que se va a edificar ahí, posteriormente iremos a Zacapu, visitaremos Zamora, La Piedad, Jacona y después Apatzingán", dijo.