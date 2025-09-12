Inicia gobernador de Michoacán entrega de tenis en nivel secundaria en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de disminuir la deserción escolar, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Molina Aguilar, comenzaron con la entrega de tenis para el nivel secundaria en Morelia, como parte del Programa “Jalo a estudiar. Jalo por la Paz”

En el evento que se realizó en la secundaria No. 10 “Melchor Ocampo”, el mandatario estatal indicó que serán más de 204 mil pares de tenis los que se distribuirán en todo el estado.

Destacó que los tenis son elaborados en México, por lo que son de la mejor calidad para más de 204 mil alumnos.