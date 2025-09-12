Inicia gobernador de Michoacán entrega de tenis en nivel secundaria en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de disminuir la deserción escolar, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Molina Aguilar, comenzaron con la entrega de tenis para el nivel secundaria en Morelia, como parte del Programa “Jalo a estudiar. Jalo por la Paz”
En el evento que se realizó en la secundaria No. 10 “Melchor Ocampo”, el mandatario estatal indicó que serán más de 204 mil pares de tenis los que se distribuirán en todo el estado.
Destacó que los tenis son elaborados en México, por lo que son de la mejor calidad para más de 204 mil alumnos.
Resaltó que este tipo de programas se pueden implementar debido al orden en el sector educativo, en el que van por el tercer año consecutivo de un ciclo escolar completo, debido al trabajo de más de 72 mil maestros y maestras.
Asimismo, indicó que el gobierno federal hizo el anuncio que habrá un aumento del 7 por ciento del presupuesto educativo y todos los estudiantes de secundaria recibirán la beca Rita Cetina, así como a los de nivel primaria en todo Michoacán.
Por su parte, la titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, comentó que la distribución de tenis será en más de mil 700 planteles de secundaria y telesecundaria, con una inversión de 94 millones de pesos.
Destacó que en dos ciclos anteriores se han entregado más de 400 mil pares de tenis, por lo que este año se llegaría a 600 mil.
RYE-