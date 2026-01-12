Inicia Fiscalía General investigación por el hallazgo de seis personas sin vida en Apatzingán

Aproximadamente a las 10:50 horas, personal de la Fiscalía fue notificado sobre la presencia de seis cuerpos con aparentes huellas de violencia, por lo que se trasladaron al lugar elementos de la Fiscalía Regional y de la Unidad de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el levantamiento de indicios, los cuerpos, que presentaban impactos de arma de fuego, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde se les practicarán las necropsias de ley. Así como casquillos percutidos y dos útiles de calibre 7.62 que fueron localizados en la zona.

La FGE continúa con las actuaciones ministeriales y periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las víctimas y la localización de quienes resulten responsables, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

