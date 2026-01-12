Michoacán

Inicia Fiscalía General investigación por el hallazgo de seis personas sin vida en Apatzingán

Inicia Fiscalía General investigación por el hallazgo de seis personas sin vida en Apatzingán
RED113
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una Carpeta de Investigación con motivo del hallazgo de seis personas hombres sin vida, registrado esta mañana en el crucero ubicado entre las localidades de El Guayabo y Alcalde, en el municipio de Apatzingán.

Te puede interesar:
Hallan seis hombres ejecutados en zona cerril de Apatzingán, Michoacán
Inicia Fiscalía General investigación por el hallazgo de seis personas sin vida en Apatzingán

Aproximadamente a las 10:50 horas, personal de la Fiscalía fue notificado sobre la presencia de seis cuerpos con aparentes huellas de violencia, por lo que se trasladaron al lugar elementos de la Fiscalía Regional y de la Unidad de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el levantamiento de indicios, los cuerpos, que presentaban impactos de arma de fuego, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde se les practicarán las necropsias de ley. Así como casquillos percutidos y dos útiles de calibre 7.62 que fueron localizados en la zona.

La FGE continúa con las actuaciones ministeriales y periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las víctimas y la localización de quienes resulten responsables, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

BCT

Michoacán
Apatzingán
Fiscalía General
seis personas sin vida

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com