Inicia FGE trámite para cumplimentar órdenes de aprehensión contra César "N"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el trámite para el ejercicio de ejecución de la primera de las siete órdenes de aprehensión contra César "N", por su presunta participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, informó el titular, Carlos Torres Piña.
Enfatizó que fue el lunes pasado cuando se inició el trámite, luego de que el domingo pasado fuera vinculado a proceso por parte de un juez federal y la Fiscalía General de la República (FGR).
Al exponerse que este trámite tarda una semana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que es necesario que también se cumplimenten las órdenes de aprehensión que se tienen en el estado y expuso que, al aceptarse, César "N" estará en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 01 El Altiplano, lugar donde se llevarán las audiencias en el ámbito local y podrían ser virtuales con el Poder Judicial de Michoacán.
RPO