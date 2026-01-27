Inicia FGE trámite para cumplimentar órdenes de aprehensión contra César "N"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el trámite para el ejercicio de ejecución de la primera de las siete órdenes de aprehensión contra César "N", por su presunta participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, informó el titular, Carlos Torres Piña.

Enfatizó que fue el lunes pasado cuando se inició el trámite, luego de que el domingo pasado fuera vinculado a proceso por parte de un juez federal y la Fiscalía General de la República (FGR).