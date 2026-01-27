Michoacán

Inicia FGE trámite para cumplimentar órdenes de aprehensión contra César "N"

Son 7 las órdenes de aprehensión que se tienen; buscan que la mayoría sea por reclusión y el trámite dura una semana
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el trámite para el ejercicio de ejecución de la primera de las siete órdenes de aprehensión contra César "N", por su presunta participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, informó el titular, Carlos Torres Piña.

Enfatizó que fue el lunes pasado cuando se inició el trámite, luego de que el domingo pasado fuera vinculado a proceso por parte de un juez federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Una por el tema de Bernardo, principalmente, que es la investigación más reciente que se tiene y, en el transcurso de la semana estaremos haciendo llegar las otras órdenes para que se cumplimenten por reclusión. La idea es que cumplimenten por reclusión todas, pero la entrada es la de Bernardo por el hecho más reciente que se tiene; más información es la que ya se está solicitando"
dijo

Al exponerse que este trámite tarda una semana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que es necesario que también se cumplimenten las órdenes de aprehensión que se tienen en el estado y expuso que, al aceptarse, César "N" estará en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 01 El Altiplano, lugar donde se llevarán las audiencias en el ámbito local y podrían ser virtuales con el Poder Judicial de Michoacán.

"Se le juzgará, por supuesto, por los delitos federales, pero también se le juzgará por los delitos locales, delitos que son dos órdenes de aprehensión por homicidio doloso, una en 2018 y esta última de Bernardo Bravo, y las cuestiones de extorsión y hay por tentativa, también, de homicidio"
agregó
