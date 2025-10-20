Inicia FGE Carpeta de Investigación por el homicidio del líder limonero de Apatzingán

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde una vez que se practicó la necropsia de ley, se determinó su muerte por herida en la cabeza, ocasionada por disparo de arma de fuego.

Con relación a estos hechos, la Fiscalía General del Estado emprendió diversos actos de investigación con el apoyo de peritos especialistas en diversas disciplinas.