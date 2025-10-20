Michoacán

Inicia FGE Carpeta de Investigación por el homicidio del líder limonero de Apatzingán

No se descarta ninguna línea de investigación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación al homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán, ocurrido este día en el camino Apatzingán–Tepetates.

Aproximadamente a las 8:00 horas, el citricultor fue encontrado sin vida a bordo de un vehículo Toyota Tacoma color gris, de su propiedad.

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde una vez que se practicó la necropsia de ley, se determinó su muerte por herida en la cabeza, ocasionada por disparo de arma de fuego.

Con relación a estos hechos, la Fiscalía General del Estado emprendió diversos actos de investigación con el apoyo de peritos especialistas en diversas disciplinas.

