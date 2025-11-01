Inicia FGE carpeta de investigación por asesinatos del sobrino de Hipólito Mora y su esposa

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que mantiene abiertas las investigaciones por una serie de hechos violentos registrados este sábado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, municipio de Buenavista. En el lugar, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue agredido a balazos mientras realizaba tareas de investigación e inteligencia.
Durante el enfrentamiento, resultaron heridos un elemento del Ejército y uno de la SSP, quienes fueron trasladados a unidades médicas, mientras que dos presuntos agresores fueron abatidos en el sitio. En la escena, la FGE aseguró dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar las necropsias correspondientes.
Horas después del enfrentamiento, trascendió el hallazgo de una pareja asesinada a balazos dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Mártires de Uruapan, en la zona centro de La Ruana. Fuentes extraoficiales identificaron a los fallecidos como Alejandro Torres Mora, alias "Cano Mora", y su esposa Blanca, quienes fueron localizados sin vida dentro del domicilio.
Alejandro era sobrino del extinto exlíder autodefensa Hipólito Mora Chávez, asesinado en junio de 2023. La información fue confirmada telefónicamente por Guadalupe Mora, jefe de tenencia de La Ruana y tío del ahora occiso:
“Sí era mi sobrino, no lo niego, y también andaba en malos pasos, pero cada quien es responsable de sus actos”, declaró.
Aunque en un principio circularon versiones que atribuían el ataque a fuerzas federales, Guadalupe Mora desmintió que se tratara de un operativo militar, y aseguró que fue perpetrado por el grupo delictivo conocido como Los Viagras:
“No fue el Ejército, fueron Los Viagras los que llegaron y le tumbaron la puerta a balazos. Mataron a los dos. A su esposa no tenían por qué matarla, ella no tenía nada que ver”, señaló, al tiempo que lamentó que la situación pudiera haber afectado incluso a menores si se encontraban en el lugar.
Durante las diligencias de la Fiscalía, junto al cuerpo de Alejandro se localizó un arma corta, y a unos metros de distancia un fusil AK-47, según fuentes oficiales.
