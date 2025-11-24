¡Inicia el paro! Caseta de Panindícuaro es el primer punto bloqueado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada del Paro Nacional por el Campo arrancó este lunes con bloqueos carreteros y afectaciones viales en diversos puntos del país. Organizaciones campesinas y de transporte han comenzado sus movilizaciones, lo que ha generado complicaciones en autopistas clave, especialmente en plazas de cobro y rutas de conexión interestatal.

En Michoacán ya se reporta el cierre total de la caseta de Panindícuaro, ubicada en el kilómetro 307 de la Autopista de Occidente, en ambos sentidos. Participan campesinos, comerciantes y ciudadanos de la región. Las autoridades locales recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado.