¡Inicia el paro! Caseta de Panindícuaro es el primer punto bloqueado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada del Paro Nacional por el Campo arrancó este lunes con bloqueos carreteros y afectaciones viales en diversos puntos del país. Organizaciones campesinas y de transporte han comenzado sus movilizaciones, lo que ha generado complicaciones en autopistas clave, especialmente en plazas de cobro y rutas de conexión interestatal.
En Michoacán ya se reporta el cierre total de la caseta de Panindícuaro, ubicada en el kilómetro 307 de la Autopista de Occidente, en ambos sentidos. Participan campesinos, comerciantes y ciudadanos de la región. Las autoridades locales recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado.
A nivel nacional, el paro ha provocado afectaciones viales en carreteras estratégicas como la México–Querétaro, México–Toluca, Querétaro–Irapuato, Los Reyes–Texcoco y la Autopista de Occidente, entre otras.
En estos tramos se reportan bloqueos totales, reducción de carriles o presencia de manifestantes.
La causa principal de las protestas es la exigencia de apoyos al campo, un precio piso justo para el maíz y la revocación de la Ley Nacional del Agua.
Las autoridades federales y estatales han reiterado su disposición al diálogo y han solicitado a los convocantes evitar acciones que afecten a la ciudadanía.
