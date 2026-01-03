Inicia el año conectando con la naturaleza en el Cerro del Águila: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comienza el año en contacto con la naturaleza y visita el Bosque Uakusi, un Área Voluntaria de Conservación (AVC) inscrita ante la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), en donde se promueven actividades ecoturísticas, de educación ambiental y para la conservación de la biodiversidad.

Localizado en el Cerro del Águila, al poniente de Morelia, este espacio ofrece una amplia agenda de actividades para enero y febrero. El programa incluye caminatas para principiantes e intermedios, observación de aves, yoga, tours de macrofotografía y un campamento de avistamiento; este patrimonio natural es hogar de más de 148 especies de aves registradas.