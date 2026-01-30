Inicia Congreso revisión del Informe de la Cuenta Pública 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, informó que, en su calidad de integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán (ASM), se recibió formalmente el Informe General Ejecutivo derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas Municipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Explicó que este informe constituye uno de los instrumentos centrales del sistema de fiscalización en la entidad, ya que concentra los resultados globales de las auditorías practicadas a los entes públicos estatales y municipales, con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.