Inicia CEDH queja por hechos en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició un procedimiento de queja por los hechos suscitados la madrugada del domingo en Zitácuaro, que dejaron a una mujer muerta y a un hombre gravemente herido.

De acuerdo con el órgano autónomo, la queja se inició de manera oficiosa al presumirse una ejecución extrajudicial, por lo que el caso está en proceso de investigación y se prevé que se emita una recomendación en próximas fechas.

La investigación es realizada por parte de la Visitaduría Regional de Zitácuaro.

La madrugada del domingo, un hombre y una mujer viajaban a bordo de una motocicleta en Zitácuaro, cuando fueron baleados y quedaron gravemente heridos; la fémina murió tras ser internada en el Hospital General Regional y, presuntamente, está involucrado un elemento de Tránsito Municipal.

De acuerdo con el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, había un operativo de alcoholímetro, y la pareja supuestamente lo evadió, lo que ocasionó una persecución con consecuencias fatales.

Actualmente, el elemento de Tránsito Municipal de Zitácuaro se encuentra prófugo.