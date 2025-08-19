Inicia capacitación en competencias básicas de policías estatales: IEESSPP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del estado (IEESSPP), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, dio inicio el curso de Competencias Básicas para Policías Estatales.

Con la participación de 100 elementos, comenzó el periodo de evaluaciones que se desarrollará de manera escalonada durante las próximas semanas, donde cada grupo cursará una formación teórica y práctica de 40 horas, diseñada para fortalecer los conocimientos, habilidades y técnicas indispensables para el desempeño policial conforme a los principios constitucionales y al respeto de los derechos humanos.

La titular del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, subrayó que esta capacitación forma parte del compromiso de las instituciones de seguridad y del Gobierno de Michoacán con la dignificación de la labor policial.