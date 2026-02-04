Inicia Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 400 equipos con programas científicos, este miércoles se inauguró el XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).
En un recinto lleno de proyectos y diseños de estudiantes de educación básica, media superior y superior de distintas instituciones en el país, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio inicio a esta competencia que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero.
El objetivo de este concurso, según las autoridades educativas y estatales, es fomentar actividades en ciencia, robótica, automatización, así como en Inteligencia Artificial para el desarrollo tecnológico del país.
Esta nota se encuentra en desarrollo; regresa más tarde para una actualización…
RYE-