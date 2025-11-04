Michoacán

Inicia campaña el Tribunal de Disciplina Judicial te escucha, no te quedes callado ¡Denuncia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán, con la finalidad de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la labor judicial, inició la campaña “El Tribunal de Disciplina Judicial te escucha” para promover la denuncia ante posibles conductas contrarias a la Ley o a la administración de justicia.

Si consideras que han sido violentados tus derechos como justiciable por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de Michoacán, escribe al correo quejasydenuncias.tdj@poderjudicialmich.gob.mx o llama al (443) 310 9500.

El TDJ supervisa y evalúa el desempeño de las y los servidores públicos, asimismo, puede iniciar investigaciones, atraer casos de faltas graves o delitos, dictar medidas cautelares y sancionar conductas opuestas al correcto ejercicio de la justicia.

No te quedes callado ¡Denuncia! No guardes silencio, quéjate.

