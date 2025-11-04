Inicia campaña el Tribunal de Disciplina Judicial te escucha, no te quedes callado ¡Denuncia!

Si consideras que han sido violentados tus derechos como justiciable por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de Michoacán, escribe al correo quejasydenuncias.tdj@poderjudicialmich.gob.mx o llama al (443) 310 9500.

El TDJ supervisa y evalúa el desempeño de las y los servidores públicos, asimismo, puede iniciar investigaciones, atraer casos de faltas graves o delitos, dictar medidas cautelares y sancionar conductas opuestas al correcto ejercicio de la justicia.