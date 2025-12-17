Inicia bloqueo de campesinos en Michoacán: cierre total en caseta de Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, los trabajadores del campo en Michoacán iniciaron una nueva serie de bloqueos carreteros como parte de su protesta, debido a la falta de avances en sus demandas tras varias reuniones con autoridades.

La principal manifestación comenzó a las 14:43 horas, cuando se registró el bloqueo de la Caseta de Zinapécuaro, en ambos sentidos de la Autopista de Occidente.

Las autoridades piden a los conductores usar vías alternas.

Este paro forma parte del Paro Nacional por el rescate del campo mexicano, un movimiento que busca presionar al gobierno para que atienda las necesidades urgentes del sector agrícola.

Los productores de diversas regiones del estado, como Ecuandureo, Panindícuaro, Yurécuaro, Zinapécuaro, Crucero de San Gregorio y Vista Hermosa, se han sumado a la protesta para exigir soluciones ante la falta de respuestas por parte de las instancias gubernamentales.

Los manifestantes han dejado claro el mensaje de su lucha: “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”.

Este paro se lleva a cabo en el contexto de mesas de diálogo que, según los trabajadores del campo, no han logrado concretar ninguna solución efectiva a los problemas que enfrentan, tales como la falta de apoyos para los productores y el abandono de políticas públicas que favorezcan el desarrollo del sector agrícola.

Los bloqueos se concentrarán principalmente en puntos clave de las principales vías de comunicación del estado, con especial énfasis en la Caseta Occidente en Zinapécuaro, donde los productores han decidido realizar su manifestación.