Inicia Bedolla trabajos de rehabilitación del Libramiento Oriente de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a los trabajos de rehabilitación de Libramiento Oriente de Uruapan, mismos que comprenden dos kilómetros, con lo cual finaliza una etapa de más de dos décadas sin mantenimiento.

Acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario detalló que esta obra donde se invierten 11 millones de pesos de recurso 100 por ciento estatal, es una de las vías principales de Uruapan, la segunda ciudad más grande del estado.