Inicia Bedolla obras complementarias del teleférico en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 130 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a las obras complementarias del teleférico en el municipio de Uruapan, entre ellas la construcción de seis vialidades, lo que dará una mejor accesibilidad priorizando al peatón sobre los automóviles.

El mandatario informó que en total son 22 obras complementarias que contribuirán al desarrollo urbano y modernización del municipio económicamente más importante del estado, considerado como la capital mundial del aguacate, lo que beneficiará a miles de habitantes e impulsará el turismo de la región.