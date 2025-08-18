Michoacán

Inhabilitan a exdirectora del Ininne-UMSNH por uso indebido de funciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- América Ivonne Zamora Torres, quien se desempeñaba como directora del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre la Nación (Ininne) de la UMSNH, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos dentro de la entidad.

La sanción fue dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa Anticorrupción (TJAA), tras acreditar que la funcionaria utilizó su posición para modificar planes de trabajo con fines de beneficio personal.

De acuerdo con la resolución, la exdirectora habría intervenido en la planeación institucional para favorecerse directamente, lo que fue considerado como una falta administrativa grave. Con ello, el Tribunal resolvió suspenderla temporalmente de cualquier función pública en el estado.

