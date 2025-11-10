Ingenierías nicolaitas tienen liderazgo a nivel nacional e internacional: UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ingeniería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene un liderazgo a nivel nacional e internacional, todos y cada uno de los programas de ingeniería de esta casa de estudios cuentan al día de hoy con una acreditación internacional, señaló el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, durante la ceremonia por el 53 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera en la que estuvo presente como la representación de la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, dijo, se debe al trabajo que hacen todos los días profesoras, profesores, personal administrativo, manual y de intendencia, somos un gran equipo en la ingeniería de la Universidad.