Infonavit entregará 128 viviendas en Michoacán en lo que resta de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregará 4 mil 387 viviendas en 16 entidades federativas en lo que resta de 2025, como parte de su estrategia de ampliación del acceso a la vivienda digna en México.

Del total de viviendas, 128 se destinarán a Michoacán, mientras que el resto se distribuirá en estados como Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, entre otros.

De acuerdo con la dependencia, estas viviendas están dirigidas a personas que perciban entre uno y dos salarios mínimos y que actualmente no cuenten con una propiedad, con el objetivo de reducir el rezago habitacional en el país.

Para el año 2026, el Infonavit tiene proyectada una meta nacional de 250 mil viviendas, que beneficiarán a trabajadores de bajos ingresos en todo el territorio nacional.

La distribución de viviendas en 2025 por estado será la siguiente:

Tamaulipas: 1,117 viviendas

Tabasco: 628 viviendas

Sinaloa: 560 viviendas

Nuevo León: 374 viviendas

Quintana Roo: 368 viviendas

Veracruz: 368 viviendas

Chiapas: 200 viviendas

Morelos: 160 viviendas

Zacatecas: 160 viviendas

Michoacán: 128 viviendas

Guerrero: 80 viviendas

Yucatán: 72 viviendas

Guanajuato: 70 viviendas

Coahuila: 46 viviendas

Oaxaca: 32 viviendas

Colima: 24 viviendas

Este programa forma parte del compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos sectores con menor capacidad adquisitiva.

rmr