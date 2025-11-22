Infiltrado en círculo cercano de Carlos Manzo habría avisado ubicación antes del crimen

Por: César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Los mensajes intervenidos por peritos, como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, revelaron la presencia de un presunto infiltrado en el círculo cercano del edil, quien habría informado sobre su rutina horas antes del crimen.

En un grupo de mensajería donde se encontraban Jorge Armando N., alias El Licenciado, y otras nueve personas, el informante reveló detalles como la hora en que el alcalde salió de su domicilio y cuándo se dirigió a la plaza.

El primer aviso se dio alrededor de las siete de la tarde, cuando el infiltrado comunicó que Manzo Rodríguez estaría en el kiosco. “Ya va a quedar esto”, respondió uno de los miembros del chat.

Presuntamente, El Licenciado giraba órdenes a través de dicho grupo. “Los muchachos se deben acercar”, escribió. Posteriormente sentenció que el ataque debía llevarse a cabo sin importar las condiciones.

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”, decía uno de los mensajes.“Ya estamos listos para romperle su mad… como quiere el patrón”, respondió otro de los integrantes.

En tono despectivo, los miembros del grupo especularon sobre el estado de salud del alcalde tras el ataque.