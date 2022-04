Infecciones aumentan 70% por gente que deja restos de excremento en albercas: médico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las medidas de salubridad y los hábitos de higiene se deben mantener durante todo el año, debido a que después de un periodo vacacional, como el de Semana Santa, las enfermedades infecciosas aumentan entre un 70 y 75 por ciento en la población, expuso el presidente del Consejo de Certificación en Medicina General del Estado de Michoacán, Maximino César Jiménez.

El médico general explicó que las enfermedades infecciosas van desde respiratorias dermatológicas o diarreicas, esto debido a diversas causas, pero una de ellas es que las personas ingresan a las albercas donde hay partículas de excremento, por ejemplo.

“Las pruebas de Coepris son confiables, pero cuando comienzan a llegar los visitantes que no se asean, ya no será tan confiable, a veces resulta más saludable meterse al Río Chiquito que a un balneario, porque las personas no se asean, no se bañan, llegan con todo sucio, hay quienes defecan en la calle y se van al balneario, dicen ‘allá me baño, en la alberca’. Es una falta de cultura en la salud”, señaló.