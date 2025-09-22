INEGI iniciará la Encuesta Intercensal 2025 este 6 de octubre

La Encuesta Intercensal permitirá conocer cómo ha cambiado la población en los últimos cinco años, incluyendo variables como el número de mujeres y hombres, la edad promedio, la composición de los hogares, así como características de las viviendas particulares.

El organismo detalló que los resultados ofrecerán estimaciones de totales, tasas y proporciones a nivel nacional, estatal y municipal, lo que servirá para diseñar políticas públicas, programas sociales y proyectos de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

El último ejercicio de este tipo se realizó en 2015, por lo que esta nueva edición es esencial para contar con un panorama actualizado de la realidad mexicana.

El INEGI pidió a la población abrir sus puertas y colaborar con los encuestadores, quienes estarán debidamente identificados, recordando que la participación es confidencial y segura, ya que la información recabada está protegida por ley.

agm