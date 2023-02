INE se mantiene; no es la primera reforma electoral: Bedolla

"Siempre he dicho que con las reformas electorales, México ha vivido varias reformas electorales, no es la primera, yo no sé por qué tanto alboroto, si el INE se mantiene, se van a renovar cuatro consejeros, ya se va Córdova, se va porque ya cumple su período, no porque esté renunciando. Todos los órganos autónomos también se renuevan", sostuvo.

El gobernador mencionó que el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán es que en Morelia participaron mil 200 personas, pero descartó que sea una "lucha de cifras".

"El reporte que tenemos nosotros, es éste, esta es la foto aérea, un aproximado de mil 200 personas, es lo que reportó la Secretaría de Seguridad Pública, pueden ser un poco más, pero es el reporte que tenemos en Morelia. No es un tema, lucha de cifras, simplemente ahí está la imagen, la concentración en la plaza Melchor Ocampo. No sé quién habló en el mitin", aclaró.

Insistió en que las reformas laborales han causado un gran debate nacional, pero "debería ser más amplio el debate sobre este tema electoral".