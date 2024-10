INE instala consejo local para proceso extraordinario electoral en Irimbo

Asimismo llamó a no olvidar las razones por las cuales la elección en Irimbo fue anulada, pues marca un precedente para seguir combatiendo la violencia contra las mujeres.

"Se anuló porque se advierte que con las expresiones en contra de una candidata se reproducen estereotipos de género y subordinación. Esperemos que la elección haya sido aprendida y que sea una campaña basada en proyectos".

En relación a la anulación, también habló el consejero Jorge Alejandro Zamacona Madrigal, quien reconoció, la violencia que sufrió la candidata es grave, pero también lo fue la falta de solidaridad de los otros candidatos.

"Puede haber quien diga que es borrón y cuenta nueva y que no pasó nada, la elección se anuló por violencia política de género, algo muy grave, algo que debemos de erradicar. El Tribunal en la sentencia que nos tiene hoy aquí sentados, lo dice bien y lo dice claro, las otras candidaturas masculinas no se desmarcaron, no se solidarizaron con la candidata afectada, y las candidaturas femeninas no mostraron sororidad, debemos de aprender la lección en este proceso".