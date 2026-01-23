INE aclara que cámaras con IA no vigilarán a consejeros ni a reporteros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que el nuevo plan de videoseguridad implementado en sus instalaciones no tiene como objetivo vigilar a consejeros, trabajadores ni medios de comunicación, sino modernizar y proteger un recinto considerado de seguridad nacional.

Bajo este argumento, el organismo contrató a la empresa Verkada para la instalación de 80 cámaras equipadas con inteligencia artificial, las cuales serán colocadas en los ocho edificios que conforman la sede central del instituto, así como en las 32 Juntas Locales del país.

No obstante, la medida ha generado inconformidad entre consejeros electorales, personal del INE y representantes de medios de comunicación, quienes han denunciado la presencia de hasta cuatro cámaras en una sola sala, lo que ha despertado señalamientos sobre una posible vigilancia excesiva.

Ante las acusaciones de espionaje, el INE aseguró que las cámaras no tienen capacidad para grabar conversaciones, y que su función se limita a registrar movimientos dentro de los edificios, como parte del esquema de seguridad.

Hasta el momento, el instituto no ha dado a conocer el costo de los equipos ni de su instalación, ya que ambos conceptos fueron clasificados como información reservada.

El programa de videoseguridad también contempla la instalación de torniquetes en los edificios de la sede central, así como plumas de acceso controlado en los estacionamientos, con el fin de reforzar el control de ingreso a las instalaciones.

Sobre las preocupaciones de periodistas, el vocero del INE, Sergio Uzeta, afirmó que el organismo no busca vigilar la labor informativa y garantizó que los reporteros continuarán teniendo acceso regular a las instalaciones, sin que se vulnere su trabajo.

Uzeta sostuvo que la implementación del sistema responde a la necesidad de actualizar equipos de seguridad, los cuales no habían sido renovados desde hace más de 15 años, y reiteró que el INE es una institución estratégica para la vida democrática del país por su papel en la organización de elecciones.

mrh