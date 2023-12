Industriales ven positivas las iniciativas del gobierno para detonar inversión en Michoacán

“Estamos unos 30 años atrás; cuando veíamos en Guanajuato que el puerto exterior era una extensión de tierra que no era para nada, en ese tiempo nosotros no estábamos haciendo lo propio, y eso que parecía que ‘no era para nada’, los ha llevado en un camino, de continuidad, de no estar cambiando políticas, de estar dando un seguimiento a un proyecto de largo plazo, que en Michoacán no hemos logrado hacer”

enfatizó