Industriales piden seguridad para que otros estados y países inviertan en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) afirmó que dará un voto de confianza al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por la federación tras los hechos ocurridos en Apatzingán y Uruapan. No obstante, el presidente del gremio, David Martínez Gómez Tagle, exigió certeza jurídica y seguridad para que otros estados y países inviertan en la entidad.
En entrevista con MiMorelia.com, Martínez Gómez Tagle refirió que, desde la AIEMAC, se impulsará el bienestar de los empresarios y de la industria michoacana. Asimismo, compartió que ya hubo un acercamiento con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien les expuso las acciones del plan y cómo está estructurado; sin embargo, apuntó que lo que hace falta son resultados concretos.
“Nosotros lo que hemos pedido al gobierno estatal y federal, lejos de hacer un plan, son las acciones, y esas acciones como industriales, como asociaciones y cámaras que representamos, cómo poder medirlas, y que no solo queden plasmadas y no se lleven a cabo”.
El presidente de la Asociación se dijo dispuesto a trabajar en conjunto, especialmente en el tema de seguridad, pues consideró que sin condiciones de protección por parte de los gobiernos federal y estatal, no habrá confianza ni inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
“El impacto es de incertidumbre, miedo, no poder ver qué va a suceder con los acontecimientos pasados de Apatzingán y Uruapan. Si no se refuerza el tema de seguridad va a ser muy impactante, se prestará a otro tipo de delitos o extorsiones”.
Hasta el momento, dijo el empresario, los 62 agremiados de municipios como La Piedad, Zacapu, Zinapécuaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan no han solicitado el servicio de la Policía Auxiliar. Tampoco han reportado robos o extorsiones, pero exigió que se garantice la seguridad que merece la industria, para preservar el libre tránsito y no detener las cadenas de suministro.
