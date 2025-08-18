Indignados artesanos de Sahuayo por huaraches de Adidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Artesanos de Sahuayo reclamaron que la firma deportiva Adidas haya copiado sus diseños tradicionales e innovadores del huarache pachuco, en una colaboración con el artista estadounidense Willy Chavarria.

El artesano Sebastián Osegueda enfatizó que es una tristeza ver cómo los extranjeros se apropian de la historia, tradición y trabajo que hacen los artesanos de Sahuayo con la producción del huarache.