Indignados artesanos de Sahuayo por huaraches de Adidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Artesanos de Sahuayo reclamaron que la firma deportiva Adidas haya copiado sus diseños tradicionales e innovadores del huarache pachuco, en una colaboración con el artista estadounidense Willy Chavarria.
El artesano Sebastián Osegueda enfatizó que es una tristeza ver cómo los extranjeros se apropian de la historia, tradición y trabajo que hacen los artesanos de Sahuayo con la producción del huarache.
Puntualizó que las similitudes son enormes, más porque con el paso de los años, los sahuayenses han innovado con suela de tenis para dar mayor confort, y no solo sean para una ocasión especial, sino de uso diario y se conviertan en casuales.
Con esto, comentó que desde hace tres años se ha implementado esta comodidad que permite no solo continuar con la historia y la tradición de los sahuayenses, sino mejorar la calidad y que el calzado no lastime como era en un inicio.
Desde el corte del talón y la chinela hasta el montaje en la horma y el tejido por parte de las artesanas, mencionó, los sahuayenses buscan dar mayor durabilidad al huarache pachuco, además de que sea acorde a las necesidades y solicitudes del cliente, sin dejar de lado la innovación y la comodidad.
RPO