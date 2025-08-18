Michoacán

Indignados artesanos de Sahuayo por huaraches de Adidas

“Se considera una obra de arte por el tiempo y dedicación que se le da en la fabricación del huarache-pachuco”
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Artesanos de Sahuayo reclamaron que la firma deportiva Adidas haya copiado sus diseños tradicionales e innovadores del huarache pachuco, en una colaboración con el artista estadounidense Willy Chavarria.

El artesano Sebastián Osegueda enfatizó que es una tristeza ver cómo los extranjeros se apropian de la historia, tradición y trabajo que hacen los artesanos de Sahuayo con la producción del huarache.

"Se me hace una falta de respeto hacia uno como artesano, que lleva años y conoce la elaboración de este producto. Llega alguien a quererse robar ideas, a quererse robar la cultura de un pueblo. Más que nada, causa un poco de molestia"
Puntualizó que las similitudes son enormes, más porque con el paso de los años, los sahuayenses han innovado con suela de tenis para dar mayor confort, y no solo sean para una ocasión especial, sino de uso diario y se conviertan en casuales.

Con esto, comentó que desde hace tres años se ha implementado esta comodidad que permite no solo continuar con la historia y la tradición de los sahuayenses, sino mejorar la calidad y que el calzado no lastime como era en un inicio.

"La similitud que nosotros encontramos es que ellos son una marca reconocida de tenis deportivos, casuales, etc., pero se quisieron apropiar de un modelo que tiene años. Nosotros tenemos metiendo esta suela de tenis desde hace tres años y quisieron apropiarse de nuestros orígenes, no como calzado trova, sino del municipio de Sahuayo"
Desde el corte del talón y la chinela hasta el montaje en la horma y el tejido por parte de las artesanas, mencionó, los sahuayenses buscan dar mayor durabilidad al huarache pachuco, además de que sea acorde a las necesidades y solicitudes del cliente, sin dejar de lado la innovación y la comodidad.

Por ello, pidió a la población hacer conciencia sobre lo que se fabrica y produce en México por las manos de las y los artesanos; además de no criticar, defender lo suyo, no bajar el precio y realmente impulsar lo que se hace en el país, y no dejarse llevar por lo que ofertan las grandes marcas que resultan ser copias.
