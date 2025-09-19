Indignación en Atzimbo por hallazgo de 6 perros sin vida cerca de la carretera

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la comunidad de Atzimbo denunciaron con indignación el hallazgo de seis perros sin vida en las cercanías de una barranca junto a la carretera, lo que ha encendido la alarma entre defensores de animales y vecinos de la región.
Testimonios señalan que al menos uno de los canes habría sido golpeado en la cabeza, lo que sugiere un acto de crueldad deliberada. Este hecho ha generado fuertes críticas hacia la falta de estrategias públicas para atender la sobrepoblación de perros callejeros.
Vecinos de la zona externaron en redes sociales su preocupación, cuestionando si se trata de una práctica sistemática para disminuir la presencia de animales en la vía pública.
La ausencia de campañas de esterilización, adopción y cuidado responsable mantiene a cientos de animales en condición de vulnerabilidad, lo que, según activistas, podría derivar en más episodios de violencia.
Ante esta situación, la comunidad exige a las autoridades municipales y estatales abrir una investigación que permita dar con los responsables y aplicar sanciones ejemplares. También piden implementar políticas que garanticen el trato digno hacia los animales y prevengan este tipo de actos.
SHA