Indigna manera de levantar perritos indefensos en Zinapécuaro [Video]

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video en el que se muestra la manera como se levantan perros callejeros indignó a usuarios de redes sociales, quienes mostraron su descontento con el proceder.

Fue el usuario de Facebook Fernando Guerrero Andrade quien subió un video en el que se muestra la manera como se llevan a un perrito de la calle y lo ponen en un camión.

Fernando Guerrero dijo que el video lo grabó al salir de su trabajo en Zinapécuaro, situación que calificó de "desagradable".

Asimismo, compartió su desconcierto por la manera como se llevan a los perritos de la calle, ya que en uno de los dos videos se aprecia como arrastran a uno.

"Buenas noches. Saliendo de mi trabajo en Zinapécuaro Michoacán me topé con esta desagradable situación, realmente no se ni estoy seguro de lo que esté pasando, pero me gustaría saber con qué intención se están llevando de esta manera a los perritos callejeros y que procederá después con ellos. Si alguien me pudiera dar respuestas por este medio o en privado se los agradecería mucho", escribió.

Y finalizó: "Sea la razón que sea, creo que no son maneras ni formas de tratar a un ser vivo y mucho menos si el ser vivo es incapaz de defenderse".

Imágenes fuertes: