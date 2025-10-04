Indicaciones Geográficas protegen el patrimonio cultural de Michoacán: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Indicaciones Geográficas son una herramienta legal que protege productos vinculados a territorios específicos, al reconocer la herencia cultural y los conocimientos tradicionales de las comunidades. Están contempladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y son reguladas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), destacó la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

Además, identifican bienes cuyas cualidades se deben a su entorno geográfico y a los oficios y técnicas transmitidas de generación en generación. Con ello se evita la imitación y el uso indebido de nombres, al tiempo que se protege a los productores locales y se fortalece la transmisión de prácticas comunitarias ligadas a la identidad cultural.