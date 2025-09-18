Indicaciones Geográficas, motor para fortalecer economía local: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Indicaciones Geográficas representan una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico sostenible, proteger el patrimonio cultural y generar mayores oportunidades de comercio justo para productores locales, informó el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández.

Se otorgan a productos originarios de una zona geográfica específica, cuya calidad, reputación o características dependen directamente de ese territorio. En México, y particularmente en Michoacán, se han convertido en un modelo de desarrollo local y de preservación de tradiciones productivas, ya que promueven la formalidad, elevan el valor agregado de los productos y fortalecen la identidad cultural de las comunidades.

Este reconocimiento también fomenta el turismo al atraer visitantes a regiones reconocidas por ciertos productos, lo que beneficia a las economías locales. En Michoacán actualmente se cuenta con dos indicaciones: el cobre martillado de Santa Clara y las catrinas de barro de Capula.