Indicaciones Geográficas, motor de desarrollo territorial y seguridad alimentaria: Casart

A su vez, la representante del Instituto de la Propiedad Industrial, Thalía Vázquez Alatorre, señaló que el desafío de las Indicaciones Geográficas 2025-2030 se centrará en la sustentabilidad, el resguardo de tradiciones, el comercio internacional, la operatividad eficiente y efectiva de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Para lograrlo, es fundamental consolidar la coordinación institucional, vigilancia y calidad en todo el sistema.

Se coincidió en que las Indicaciones Geográficas deben adaptarse a un escenario global complejo, marcado por la digitalización del comercio, el cambio climático y las nuevas demandas de los consumidores. Entre los principales retos identificados se encuentran: fortalecer la protección jurídica a nivel internacional, mejorar los mecanismos de control y trazabilidad, y ampliar la inclusión de pequeños productores en cadenas de valor que integren criterios de sostenibilidad e innovación.