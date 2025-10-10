Indicaciones Geográficas, motor de desarrollo territorial y seguridad alimentaria: Casart
Morelia, Michoacán (Morelia.com).- Durante la Bienal oriGIn de Indicaciones Geográficas, especialistas de distintos sectores abordaron los retos estratégicos que enfrentarán estos distintivos de origen en el nuevo contexto comercial, climático y tecnológico, informó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán.
Valerie Pieprzownik, reconocida experta en Indicaciones Geográficas de la División de Alimentación, destacó que estos reconocimientos no son solo una herramienta comercial, sino también un motor para el desarrollo territorial, la preservación cultural y la seguridad alimentaria.
A su vez, la representante del Instituto de la Propiedad Industrial, Thalía Vázquez Alatorre, señaló que el desafío de las Indicaciones Geográficas 2025-2030 se centrará en la sustentabilidad, el resguardo de tradiciones, el comercio internacional, la operatividad eficiente y efectiva de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Para lograrlo, es fundamental consolidar la coordinación institucional, vigilancia y calidad en todo el sistema.
Se coincidió en que las Indicaciones Geográficas deben adaptarse a un escenario global complejo, marcado por la digitalización del comercio, el cambio climático y las nuevas demandas de los consumidores. Entre los principales retos identificados se encuentran: fortalecer la protección jurídica a nivel internacional, mejorar los mecanismos de control y trazabilidad, y ampliar la inclusión de pequeños productores en cadenas de valor que integren criterios de sostenibilidad e innovación.
El futuro de las Indicaciones Geográficas dependerá de acciones coordinadas, visión a largo plazo y voluntad política. La agenda hacia 2030 requerirá un esfuerzo conjunto para que estos distintivos se consoliden como un instrumento transformador para economías más justas, resilientes y sostenibles.
mrh