Indicaciones geográficas: impulso de productos originarios de las regiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez has escuchado de las indicaciones geográficas? En el mundo existe la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (por sus siglas en inglés oriGIn), la cual aboga por la protección jurídica eficaz y la observancia de las indicaciones geográficas a nivel nacional, regional e internacional, además de promover herramientas de desarrollo sustentable para las y los productores y las comunidades.

Esta red representa a más de 600 asociaciones de productores y otras instituciones relacionadas con las indicaciones geográficas de 40 países, que tienen productos originarios cuyas cualidades, reputación o características se deben esencialmente a su origen.