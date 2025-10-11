Indicación Geográfica protege origen del pez blanco y pesca ancestral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la declaración de Indicación Geográfica al pez blanco del lago de Pátzcuaro, con la que se reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca y aportaciones a la identidad gastronómica del estado de Michoacán.

Este distintivo ampara al pez de la especie Chirostoma estor, cuyo aprovechamiento sustentable se realiza mediante pesca artesanal y prácticas de acuicultura en 30 municipios michoacanos. La medida busca garantizar la conservación de la especie y fomentar el desarrollo económico de comunidades indígenas y cooperativas locales.