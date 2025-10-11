Michoacán

Indicación Geográfica protege origen del pez blanco y pesca ancestral

Declaración salvaguarda tradición, biodiversidad y economía local
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la declaración de Indicación Geográfica al pez blanco del lago de Pátzcuaro, con la que se reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca y aportaciones a la identidad gastronómica del estado de Michoacán.

Este distintivo ampara al pez de la especie Chirostoma estor, cuyo aprovechamiento sustentable se realiza mediante pesca artesanal y prácticas de acuicultura en 30 municipios michoacanos. La medida busca garantizar la conservación de la especie y fomentar el desarrollo económico de comunidades indígenas y cooperativas locales.

Este nombramiento respalda tanto a los ejemplares capturados en su hábitat natural como a los producidos en sistemas de cultivo bajo condiciones ambientales específicas, siempre que conserven las características organolépticas y de calidad que distinguen al producto: carne blanca, sabor delicado y un brillo verdoso al incidir la luz sobre el cerebro del pez fresco.

Los métodos de pesca artesanal, como el uso del chinchorro y redes tradicionales, forman parte del patrimonio cultural de las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro. Algunos procesos son considerados rituales heredados de generaciones pasadas, fortaleciendo así el vínculo entre identidad, conocimiento ancestral y sustentabilidad.

Con esta declaratoria, el pez blanco de Pátzcuaro se convierte en un bien nacional cuya denominación solo podrá ser utilizada por productores autorizados y certificados, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Además, el IMPI iniciará los trámites para su reconocimiento internacional en tratados y acuerdos comerciales vigentes.

