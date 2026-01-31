Indicación Geográfica del aguacate michoacano podría concretarse antes del Mundial: Sedeco

Por lo que refirió que para la Copa Mundial de Fútbol se podría contar con este reconocimiento que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

"Creo que tenemos que llevar a cabo una campaña de posicionamiento del aguacate michoacano de la mano de los productores, empacadores, asociaciones que juegan papel importante", refirió.

Comentó que fue el año pasado cuando la Sedeco presentó el expediente al IMPI, con la finalidad de sustentar las características geográficas, culturales y productivas que distinguen al aguacate michoacano a nivel nacional e internacional.

La Indicación Geográfica, dijo, permitirá que se muestre la identidad y una de las mayores fortalezas en materia económica que tiene Michoacán, además de garantizar certidumbre, prestigio y competitividad a miles de familia que integran la cadena productiva. Asimismo permitirá preservar el origen, la calidad y el valor del aguacate michoacano, además de potenciar su competitividad en los mercados globales.

BCT