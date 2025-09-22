Incrementa Morón ventaja por la candidatura de Morena a la gubernatura: Demoscopia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Morón Orozco no pierde el ritmo en la contienda interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Michoacán en el 2027. Reporta un crecimiento sostenido en las preferencias a lo largo del año, según refleja la encuesta del mes de septiembre de Demoscopia Digital, que ubica al actual senador con un 34.2% de las opiniones a su favor.

Diversas casas encuestadoras que han realizado estudios de opinión en la entidad, coinciden en ubicar a Raúl Morón entre los actores políticos de medición obligada.

Y es que resulta visible su cercanía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su más reciente visita a esta ciudad capital dedicó unas palabras en secreto al legislador.

Según el último estudio de Demoscopia, Raúl Morón ha crecido de forma sostenible en la preferencia electoral, que ya acumula en su favor el 34.2%, una amplia ventaja sobre otros hombres y mujeres aspirantes a la gubernatura.

En el escenario por partidos políticos, Morena está firme como la mayor fuerza política, con un contundente 37.9% de la intención de voto, casi 20 puntos por encima del PAN que se coloca en segundo lugar, mientras que Movimiento Ciudadano desbanca al PRI del tercer lugar al aparecer con un 11.1% por el 9.8% del tricolor.

BCT