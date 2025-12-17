Incrementa más del 100 por ciento la solicitud de certificación de marcas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al cierre del año, más de mil 200 marcas en Michoacán solicitaron la certificación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger sus derechos, afirmó el titular, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario comentó que la solicitud fue presentada por alrededor de 2,275 marcas, de las cuales ya han sido certificadas el 60 por ciento. Esto representa un incremento del 126 por ciento en los trámites realizados únicamente en la entidad ante el IMPI en el último año.

"No es un tema menor. Un 126 por ciento más, mil 275 marcas en Michoacán, y hemos concedido en el IMPI el 60 por ciento. Vamos en el trayecto de poder cerrar el año, viendo las solicitudes y respetando los plazos legales", explicó Nieto Castillo.

En ese sentido, apuntó que se ha reconocido de forma simbólica a todas esas marcas ya certificadas, ya que el mensaje que envían es que cuentan con calidad en sus productos. Con ello, se busca incrementar el consumo interno, ya que también existe una realidad arancelaria ante Estados Unidos. No obstante, dijo que esto ayudará a fortalecer la economía local.

"La idea de México es convertirnos en la décima economía del mundo, pero para eso necesitamos dar todos los pasos lógicos y cronológicos. Uno de esos pasos es fortalecer el consumo local de productos mexicanos. Además, vale la pena que los 6 millones de turistas que llegarán por el Mundial de Fútbol pasen por Michoacán", añadió.