Incrementa FGE carpetas de investigación judicializadas este 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un incremento del 9.8 por ciento, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, reportó que la labor realizada de enero a noviembre de 2025 superó al mismo periodo del año pasado en cuanto a carpetas de investigación judicializadas.

El fiscal señaló que la mayor exigencia por parte de la ciudadanía ha derivado en un aumento en la carga de trabajo del personal, lo cual se refleja en el total de 7 mil 206 carpetas judicializadas, frente a 6 mil 565 en 2024, es decir, 641 casos más.

En cuanto a acuerdos reparatorios, informó que se registró un incremento del 1.2 por ciento, con 9 mil 257 acuerdos concretados hasta noviembre pasado.

No obstante, indicó que los mandamientos judiciales cumplimentados presentaron una disminución del 2.2 por ciento, mientras que las sentencias condenatorias y procedimientos abreviados registraron una baja del 11.5 por ciento.