Incorrecto, dato de 23 homicidios el 14 de febrero en Michoacán; fueron 8: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reporte diario del 14 de febrero contabilizó 23 homicidios dolosos en Michoacán, el gobierno del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que ese dato es incorrecto y en la entidad solo hubo ocho homicidios en esa fecha.

“Ese dato de 23 no sé de dónde lo obtuvieron, porque en nuestro reporte diario, del día 14 de febrero tenemos 8 homicidios, el día 15 (de febrero), a mí me sorprendió porque salió en un medio nacional; el día 15 tuvimos 11, pero no es correcto el dato de 23 (homicidios) el 14 de febrero”, expuso en su conferencia de prensa.

En dicha conferencia de prensa, medios de comunicación cuestionaron que los datos publicados el 14 de febrero son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a lo que el mandatario estatal respondió: “Nosotros tenemos otros datos”.

En este sentido aseguró que se trabaja de manera coordinada con las instancias federales y estatales en una “ruta” para poder reducir el número de incidencias de este delito.