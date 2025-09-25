Incinera FGR más de 100 kilos de droga y más de seis mil psicotrópicos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, en cumplimiento con el programa de destrucción de narcóticos y bodegas vacías, incineró 110 kilos 739 gramos 889 miligramos de diversas drogas y seis mil 36 pastillas psicotrópicas.

Lo anterior, como resultado de las acciones efectuadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina – Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Policías Municipales, Agencia de Investigación Criminal (AIC) Policía Federal Ministerial y con la participación de la población a través de denuncias ciudadanas para combatir el narcotráfico, se llevó a cabo la incineración y destrucción en las instalaciones del Recinto Ferial del municipio de Charo.