Incendios y choques vehiculares, las atenciones de PC estatal en vísperas de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En vísperas de Año Nuevo, la Coordinación de Protección Civil de Michoacán atendió diversas incidencias, principalmente en zonas cercanas a la capital del estado, entre ellas incendios y choques vehiculares, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

Uno de los reportes atendidos fue un incendio de pasto en la calle Río Grande, en la colonia Las Margaritas. Al arribar, los elementos de Bomberos se percataron de que también se incendiaba una casa de madera, basura y tule, sin que se registraran personas heridas. El dueño del hogar es un hombre de 54 años de edad.

También se recibió un reporte por un accidente vehicular en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Santiago Undameo. Se trató de la volcadura de una camioneta que transportaba arándanos; no hubo personas lesionadas, pero sí afectaciones al tráfico en la zona.

Otro incidente ocurrió en la misma carretera, a la altura de la tenencia de Tiripetío, donde un camión de volteo y un automóvil compacto protagonizaron un choque frontal. Los conductores, originarios del poblado Joyas de la Huerta, resultaron ilesos; sin embargo, los ocupantes del vehículo color negro sí presentaron lesiones.

Finalmente, personal de Protección Civil estatal también apoyó en un incendio de pastizal en la colonia Obrera, registrado alrededor de las 21:00 horas del día anterior. No se reportaron personas lesionadas.

Incidentes por balas perdidas en Morelia

Durante la madrugada de este jueves también se presentaron inciq1dentes provocados por balas perdidas tras detonaciones al aire libre.

Uno de los casos ocurrió en la colonia El Realito, donde una bala impactó el techo de un vehículo, desprendiendo la pintura y dejando una marca visible.

Otro incidente fue reportado en la colonia Las Flores, donde una bala atravesó el domo de vidrio de una vivienda, causando su ruptura. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. La imagen del proyectil deformado en la palma de un habitante afectado circuló en redes sociales.

SHA