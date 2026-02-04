Incendios forestales en Michoacán, ligados al cambio de uso de suelo: CSIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los incendios forestales en la región purépecha y el oriente de Michoacán han sido provocados con intención de cambio de uso de suelo, ya sea para uso agrícola o urbano, destacó Pável Ulianov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, el representante del CSIM mencionó que en la región hay incendios en la vegetación por causa natural; sin embargo, detalló que la mayoría de los incendios son ocasionados ya sea para el cultivo de aguacate, berries o bien para urbanizar las zonas.

"Es multifactorial el problema de los bosques y de los incendios. Por un lado, efectivamente es la causa natural, pero en la mayoría de los casos es para cambio de uso de suelo, para poner aguacates o para poner zonas urbanas", dijo.

Pável Ulianov señaló que las comunidades se preparan cada año para afrontar los incendios forestales, ya que estos han ido en aumento, afectando cada vez más hectáreas en los bosques.

El activista aseguró que los pueblos del oriente de la entidad se organizan cada año para combatir los incendios en la región, ya que solo algunas comunidades forman parte de los programas del gobierno estatal y federal para salvaguardar los bosques.

"Las comunidades están de manera general listas para afrontar los incendios forestales… La gran mayoría de las comunidades no están en los programas de gobierno y están haciendo trabajo comunitario a través de asamblea general. Si una comunidad se ve afectada por la quema, otras comunidades acuden de manera solidaria a apagarlo", agregó.

Compartió que, en lo que va del 2026, no se han registrado mayores siniestros en la zona; no obstante, precisó que ya se espera la temporada de estiaje.

rmr