Incendio en recicladora de Uruapan habría sido provocado con bombas molotov; ya investigan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de Protección Civil y Bomberos informaron que el incendio registrado en un recicladora plástico la madrugada de este lunes, en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de la ciudad habría sido provocado con bombas molotov.

El siniestro fue reportado al número de emergencias al filo de las 02:30 horas, lo que provocó una fuerte movilización de paramédicos, así como de elementos de Bomberos Voluntarios y Rescate Michoacán, Delegación Uruapan.