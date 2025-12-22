Incendio en recicladora de Uruapan habría sido provocado con bombas molotov; ya investigan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de Protección Civil y Bomberos informaron que el incendio registrado en un recicladora plástico la madrugada de este lunes, en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de la ciudad habría sido provocado con bombas molotov.
El siniestro fue reportado al número de emergencias al filo de las 02:30 horas, lo que provocó una fuerte movilización de paramédicos, así como de elementos de Bomberos Voluntarios y Rescate Michoacán, Delegación Uruapan.
Los vulcanos trabajaron por más de 3 horas para controlar el fuego que amenazaba con alcanzar viviendas aledañas hasta que finalmente controlaron la situación.
Luego de realizar labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se reavivara, los bomberos localizaron indicios del uso de bombas molotov, que habrían sido utilizadas por criminales para provocar el incendio.
Por ello, el lugar fue acordonado y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.
