Incendio consume vehículos nuevos que eran trasladados en camión nodriza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler tipo nodriza que transportaba vehículos nuevos se incendió por una aparente falla mecánica, cuando circulaba sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Uruapan-Pátzcuaro.
El siniestro se registró anoche a la altura del kilómetro 86+000, a unos metros de la desviación a Ziracuaretiro, por lo que al sitio se trasladaron unidades de atención prehospitalaria y bomberos de Rescate Michoacán, Delegación Uruapan.
Los "tragahumo" trabajaron por más de 3 horas para controlar el fuego que arrasó por completo uno de los remolques y parcialmente el segundo, de un tráiler marca Kenworth de color amarillo, línea TC, con placas 46-AG-6F del transporte público federal.
En el sitio fue valorado el conductor de la unidad, de nombre José Antonio T. R., de 27 años de edad, originario del estado de Puebla, quien narró que notó que de los neumáticos traseros del lado derecho observó humo y fuego, por lo que se detuvo.
Al no lograr controlar las llamas rápidamente desacopló la cabina de la unidad ya que el incendió se extendió en ambos remolques, consumiendo gran parte de los vehículos que trasladaba.
Elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se encargaron de abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente.
BCT