Incendio consume vehículos nuevos que eran trasladados en camión nodriza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler tipo nodriza que transportaba vehículos nuevos se incendió por una aparente falla mecánica, cuando circulaba sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Uruapan-Pátzcuaro.

El siniestro se registró anoche a la altura del kilómetro 86+000, a unos metros de la desviación a Ziracuaretiro, por lo que al sitio se trasladaron unidades de atención prehospitalaria y bomberos de Rescate Michoacán, Delegación Uruapan.

Los "tragahumo" trabajaron por más de 3 horas para controlar el fuego que arrasó por completo uno de los remolques y parcialmente el segundo, de un tráiler marca Kenworth de color amarillo, línea TC, con placas 46-AG-6F del transporte público federal.