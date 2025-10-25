Incendio arrasa con vivienda en Patamban

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un voraz incendio consumió un domicilio en la comunidad indígena de Patamban, el siniestro dejó cuantiosos daños materiales, pero no se reportaron lesionados.

Fue durante la madrugada, cuando vecinos de dicha población observaron el fuego que emanaba de uno de los inmuebles y solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

De forma inmediata el personal de Protección Civil y Bomberos de Tangancícuaro se trasladó al sitio junto con policías, estos últimos establecieron un perímetro para que los vulcanos realizaran el combate de llamas.