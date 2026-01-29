Incendio afecta el humedal de La Mintzita; llaman a reforzar la prevención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado miércoles 28 de enero se registró un fuerte incendio en el humedal de La Mintzita, ubicado dentro del Área Natural Protegida Manantial La Mintzita, considerado uno de los ecosistemas más importantes de Morelia.
De acuerdo con una denuncia ciudadana, el fuego consumió una cantidad considerable de hectáreas, principalmente en las zonas oriente y sur del espejo de agua, lo que habría provocado afectaciones al ecosistema y a las especies que habitan en el lugar.
En el mismo reporte, se hizo un llamado a la población y a las autoridades para mantenerse atentos ante el inicio de la temporada de estiaje, periodo en el que incrementa el riesgo de incendios forestales y en zonas naturales.
Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y monitoreo del territorio de La Mintzita, al señalar que la protección de este humedal es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre las causas del incendio ni sobre el alcance total de los daños ambientales.
SHA