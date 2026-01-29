Incendio afecta el humedal de La Mintzita; llaman a reforzar la prevención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado miércoles 28 de enero se registró un fuerte incendio en el humedal de La Mintzita, ubicado dentro del Área Natural Protegida Manantial La Mintzita, considerado uno de los ecosistemas más importantes de Morelia.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, el fuego consumió una cantidad considerable de hectáreas, principalmente en las zonas oriente y sur del espejo de agua, lo que habría provocado afectaciones al ecosistema y a las especies que habitan en el lugar.