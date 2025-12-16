Inauguraron la 3era edición del Tianguis Artesanal de Occidente

“Ver caminar a nuestras artesanas y artesanos con dignidad y orgullo, mostrando sus raíces y la magia de sus manos, nos recuerda lo afortunados que somos como municipio. Zamora los abraza con respeto y cariño, celebra este evento y lo siente como propio”, expresó Soto Delgado ante autoridades estatales, federales y representantes del sector cultural reunidos en la Concha Acústica de la Calzada Zamora–Jacona.

El presidente destacó además la relevancia del Segundo Concurso Estatal de Artesanías de Occidente en el que participaron 816 piezas provenientes de 49 localidades y 28 municipios reconociendo la grandeza creativa del estado en diversas ramas artesanales. En este marco se otorgaron los galardones Zamora, Galardón de Occidente, Premio Especial al Rescate de Técnica y Premio Especial a Nuevos Diseños, como un reconocimiento al talento y la innovación de las y los artesanos michoacanos.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de su equipo y de los funcionarios presentes, refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán con el impulso y la dignificación del sector artesanal, destacando la importancia de estos espacios para preservar la identidad cultural y fortalecer la economía local.