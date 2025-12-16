Inauguraron la 3era edición del Tianguis Artesanal de Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto Delgado y el secretario de Turismo en el estado inauguró la tercera edición del Tianguis Artesanal de Occidente 2025, así como la premiación del Segundo Concurso Estatal de Artesanías de Occidente, evento que se consolida como una de las celebraciones culturales y artesanales más importantes de la región.
El evento inició con un desfile de artesanos por las principales calles de la ciudad, posteriormente durante su mensaje, el presidente Carlos Soto Delgado resaltó que este tianguis se ha convertido en una auténtica fiesta de identidad regional, nacida de una visión grande y generosa impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que hoy es motivo de orgullo para Zamora y para todo Michoacán. Subrayó que el desfile de artesanos por las principales calles del municipio llenó de color, música y tradición a la ciudad, reafirmando el profundo arraigo cultural de la región.
“Ver caminar a nuestras artesanas y artesanos con dignidad y orgullo, mostrando sus raíces y la magia de sus manos, nos recuerda lo afortunados que somos como municipio. Zamora los abraza con respeto y cariño, celebra este evento y lo siente como propio”, expresó Soto Delgado ante autoridades estatales, federales y representantes del sector cultural reunidos en la Concha Acústica de la Calzada Zamora–Jacona.
El presidente destacó además la relevancia del Segundo Concurso Estatal de Artesanías de Occidente en el que participaron 816 piezas provenientes de 49 localidades y 28 municipios reconociendo la grandeza creativa del estado en diversas ramas artesanales. En este marco se otorgaron los galardones Zamora, Galardón de Occidente, Premio Especial al Rescate de Técnica y Premio Especial a Nuevos Diseños, como un reconocimiento al talento y la innovación de las y los artesanos michoacanos.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de su equipo y de los funcionarios presentes, refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán con el impulso y la dignificación del sector artesanal, destacando la importancia de estos espacios para preservar la identidad cultural y fortalecer la economía local.
En representación del sector turístico, el secretario de Turismo de Michoacán, señaló que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno ha permitido fortalecer el apoyo a las y los artesanos, adelantando que rumbo al Mundial de Futbol 2026 el estado contará con cuatro espacios de comercialización de productos artesanales, gracias a la colaboración con Punto México.
Asimismo, Sonya Santos Garza, directora general de FONART, y Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de México, coincidieron en que desde el ámbito federal se continuará respaldando a las manos creadoras de Michoacán para que sus obras se exhiban y sigan posicionando la riqueza cultural de cada región.
Finalmente, Castor Estrada Robles, director de la Casa de las artesanías de Michoacán, y Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos del Estado de Michoacán (UNEAMICH), agradecieron al buen Gobierno estatal y municipal por hacer posible, por tercer año consecutivo, la realización de este evento en Zamora, con la expectativa de que permanezca de manera indefinida como un referente del arte popular michoacano.
BCT