Inauguran talleres de mujeres constructoras de paz en Tangamandapio

El objetivo primordial de estos espacios es brindar a las mujeres del municipio la oportunidad de adquirir habilidades laborales mediante capacitaciones en centros comunitarios. La meta a corto plazo es que estas mujeres puedan emprender sus propios proyectos, logrando así la independencia económica.

Rosa Guillermina Ascencio Mateo, coordinadora de la Red MUCPAZ La Cantera, expresó su agradecimiento por las gestiones que hicieron posible la creación de estos talleres. Destacó la relevancia de proyectos de esta índole en las comunidades, subrayando la importancia de empoderar a las mujeres.

“He podido ver cuánta mujer es violentada, que no puede levantar la palabra y decir “ya basta”; eso me inspiró para que esta red se instalara, y con esto, la mujer es emprendedora y puede desarrollarse, seguir estudiando, seguirse capacitando y para ejercer su talento y generar ingresos para no depender de su marido”, aseveró.